Федеральный закон от 24 марта 2021 г. N 54-ФЗ "О внесении изменения в статью 14.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"

Принят Государственной Думой 16 марта 2021 года

Одобрен Советом Федерации 17 марта 2021 года

Статья 1

Внести в статью 14.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; 2007, N 26, ст. 3089; 2010, N 31, ст. 4208; 2013, N 51, ст. 6683; 2014, N 19, ст. 2317; 2020, N 12, ст. 1648) изменение, дополнив ее частью 6 следующего содержания:

"6. Продажа отдельных видов технически сложных товаров с предварительно установленными программами для электронных вычислительных машин с нарушением установленного законодательством о защите прав потребителей требования об обеспечении возможности использовать отдельные виды технически сложных товаров с предварительно установленными программами для электронных вычислительных машин, странами происхождения которых являются Российская Федерация или другие государства - члены Евразийского экономического союза, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2021 года.

Президент Российской Федерации В. Путин