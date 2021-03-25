Вышел трейлер финального сезона "Супергерл"

Канал The CW опубликовал трейлер шестого, финального сезона "Супергерл" (Supergirl).

Ролик доступен на YouTube-аккаунте сервиса. Премьера прощальных эпизодов - 30 марта. Всего их в сезоне заявлено двадцать.

Как видим, в видео Супергерл (Мелисса Бенойст) вновь оппонирует зловредному Лексу Лютору (Джон Крайер), но теперь уже с концами.

Выглядит мило, наивно, смешно, аляповато. Впрочем, как и вся нескончаемая супергероика The CW по комиксам DC. Как бы они ни пыжились.

В центре историй - деяния во славу добра со стороны Кары Дэнверс, она же - Кара Зор-Эл, кузина Супермена.

Первый сезон Supergirl вышел в октябре 2015-го. Шоу - часть т.н. "Вселенной Стрелы",