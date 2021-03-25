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Вышел трейлер финального сезона "Супергерл"

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    25.03.2021, 12:12
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Канал The CW опубликовал трейлер шестого, финального сезона "Супергерл" (Supergirl).

Фото: youtube.com/ HBO Max
Вышла черно-белая версия "Лиги справедливости" Зака Снайдера

Ролик доступен на YouTube-аккаунте сервиса. Премьера прощальных эпизодов - 30 марта. Всего их в сезоне заявлено двадцать.

Как видим, в видео Супергерл (Мелисса Бенойст) вновь оппонирует зловредному Лексу Лютору (Джон Крайер), но теперь уже с концами.

Выглядит мило, наивно, смешно, аляповато. Впрочем, как и вся нескончаемая супергероика The CW по комиксам DC. Как бы они ни пыжились.

В центре историй - деяния во славу добра со стороны Кары Дэнверс, она же - Кара Зор-Эл, кузина Супермена.

Первый сезон Supergirl вышел в октябре 2015-го. Шоу - часть т.н. "Вселенной Стрелы",

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