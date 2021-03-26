Александр Сладковский презентовал записанные им сочинения Рахманинова

В московском Концертном зале "Зарядье" и в Мариинском Концертном зале в Петербурге прошли выступления Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского. Коллектив в преддверии 150-летия Сергея Рахманинова (в 2023 году) записал комплект из четырех дисков симфонических сочинений композитора.

В программе прозвучали три произведения Сергея Рахманинова - Первый фортепианный концерт, симфоническая фантазия "Утес" и Вторая симфония - вехи творческой эволюции композитора от 17-летнего студента Московской консерватории до успешного пианиста и дирижера, сумевшего преодолеть творческий кризис после провала своей Первой симфонии. Все эти три шедевра вошли в комплект из четырех дисков "Сергей Рахманинов.

Симфоническая коллекция", записанных в Казани в августе прошлого года - как только оркестр вышел из карантина. Диски выпущены на лейбле Sony Classical. Сама личность Сергея Рахманинова в сегодняшней международной обстановке приобретает новые смысловые обертоны, если вспомнить слова Леонарда Бернстайна о том, что разорванные дипломатические отношения можно "мостить культурой". Находясь в американской эмиграции, композитор написал намного меньше музыки, зато какой! Среди них - "Симфонические танцы", в которых ему удалось передать ощущение времени, затанцовывающего смерть. Музыка его повлияла и на композиторскую индустрию в Голливуде, научив там писать картинно, мелодично и экспрессивно.

Все эти качества музыки Рахманинова, которого Александр Сладковский называет не иначе, как своим "абсолютным богом", были продемонстрированы на концертах в "Зарядье" и в Мариинском. Программу открывал "Утес", написанный по мотивам рассказа Чехова "На пути" о вспышке чувства, возникшей у немолодого помещика к Марье Иловайской во время случайной встречи в трактире. Рахманинов отдал дань в этой музыке и пантеизму Римского-Корсакова, и русскому Востоку у Бородина, и стилистике своего учителя Чайковского, и даже импрессионизму в духе Дебюсси. Сладковский показал фирменный звук оркестра Татарстана, отличающийся плотностью и слаженностью вертикали, умением тонко градуировать динамическую драматургию, уходя в прозрачные шепчущие звучности и доводя до титанических кульминаций.

А пение струнных в одном из эпизодов произвело мистическое впечатление поющего женского хора. В Первом фортепианном концерте солистка Ева Геворгян показала, что такое поющий рояль. Ее игра если и не изобиловала разнообразием оттенков, то подкупала технической ровностью и тактичным взаимодействием с текстом. Во Второй симфонии Рахманинов напомнил о своем увлечении симфонизмом Листа, темами дантовских хождений с Вергилием и гамлетовскими вопросами, которые в переносе на русскую почву обретали масштаб рассуждений о судьбах большого маленького мира.

Справка "РГ"

В комплекте также представлены Первая и Третья симфонии, оркестровая сюита "Симфонические танцы", симфоническая поэма "Остров мертвых" и "Вокализ" в авторской редакции для оркестра. Звукорежиссер - двукратный номинант премии Grammy, заслуженный артист России Павел Лаврененков.