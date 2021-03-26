"Газпром" исключил возможность пересмотра газового контракта с Украиной

Российская сторона не собирается пересматривать газовый контракт с Украиной. Об этом журналистам заявил председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков.

Он напомнил, что сейчас все договоры, заключенные между Россией и Украиной, остаются в силе. Сейчас приоритет для "Газпрома" - завершить строительство газопровода "Северный поток - 2" и обеспечить транзит контрактных объемов газа через, сообщают РИА Новости.

"Конечно, я думаю, что нет", - заявил Зубков, отвечая на вопрос, не будет ли пересмотра действующих соглашений.

Россия и Украина в конце декабря 2019 года подписали пакет соглашений о транзите газа. "Газпром", в частности, обязался обеспечить прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов - в последующие четыре.

Эти договоренности обеспечили продолжение транзита с 1 января 2020 года после истечения предыдущего контракта.