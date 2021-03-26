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26.03.2021 18:47
Рубрика: Власть

Главком ВМФ рассказал президенту о всплытии трех подлодок в Арктике

Текст: Юрий Гаврилов
В Минобороны раскрыли некоторые подробности доклада главкома ВМФ Николая Евменова президенту РФ Владимиру Путину в пятницу, 26 марта. Этот разговор состоялся по видеоконференцсвязи и был посвящен проходящей в Арктике комплексной экспедиции "Умка-21". Помимо военных, в ней участвуют специалисты Русского географического общества.

По словам адмирала, экспедиция стартовала 20 марта и охватывает район архипелага Земля Франца Иосифа, остров Земля Александры и прилегающую к нему акваторию, покрытую сплошным льдом.

"Впервые по единому замыслу и плану в приполярных районах выполняется комплекс учебно-боевых, научно-исследовательских и практических мероприятий различной направленности", - доложил президенту Евменов. К ним командование ВМФ привлекло достаточно крупные силы - более 600 военнослужащих и гражданского персонала и около 200 образцов вооружения, военной и специальной техники. Из 43 запланированных операций и исследований выполнены 35, в том числе десять - совместно с Русским географическим обществом.

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Главком ВМФ подчеркнул, что некоторые операции в Арктике военные провели впервые. Так, было произведено уникальное всплытие из-подо льда в ограниченном районе радиусом 300 метров сразу трех атомных подводных лодок. Уже после доклада Евменова президенту РФ Минобороны опубликовало кадры того, как субмарины одна за другой, взламывая лед ограждением рубок, появляются из-под воды.

Но только этим участие подводников в экспедиции "Умка-21" не ограничилось. Главком доложил президенту, что одна из атомных субмарин выполнила практическую торпедную стрельбу из-подо льда. Затем в месте всплытия торпеды моряки сделали полынью и подняли торпеду на поверхность.

Опять же впервые пара высотных истребителей МиГ-31 выполнила полет в приполюсный район с дозаправкой в воздухе и проходом географической точки Северного полюса. А подразделения арктической мотострелковой бригады провели тактическое учение в сложных метеорологических условиях.

Фото: iStock
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Погода участников экспедиции, действительно, не балует. По словам адмирала, все спланированные мероприятия проходят в суровых климатических условиях. В районе экспедиции средняя температура - минус 25-30 градусов по Цельсию. Толщина ледяного покрова - до 1,5 метров. Ветер в порывах достигает 32 метра в секунду.

"По итогам проведенных мероприятий образцы вооружения, военной и специальной техники, участвующие в военно-технических экспериментах, в целом подтвердили свои тактико-технические характеристики в условиях высоких широт и низких температур", - сообщил Николай Евменов.

Он также сказал, что Военно-Морской флот России продолжит организовывать в Арктике подобные экспедиции. При этом основным условием их проведения станет освоение новых, ранее не изученных районов.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Арктика: битва за ресурсы РГ-Видео

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