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Хелен Миррен сыграет злодейку в экранизации комиксов DC

Новости
    26.03.2021, 11:13
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Дама Хелен Лидия Миррен, 75-летняя английская актриса, лауреатка премии "Оскар", влилась в каст сиквела успешного кинокомикса DC "Шазам!"

Фото: kinopoisk.ru
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Напомним, первая картина, решенная в формате супергеройской комедии, вышла в 2019-м и заработала почти 366 миллионов долларов. Плюс очень благожелательную критику. Тем моментально решив вопрос с продолжением.

Премьера "Шазама! 2" (Shazam! Fury of the Gods - "Шазам! Ярость богов") анонсирована на июнь 2023-го.

Команда первого фильма - на борту: режиссер - Дэвид Сандберг ("И гаснет свет...", "Проклятие Аннабель: Зарождение зла"), сценарист - Генри Гайден, Закари Ливай вернется к роли Шазама, Адам Броди - Фредди, а Эшер Энджел - Билли (это он превращается в Шазама в случае надобности).

К Миррен же, согласно THR, отошла роль Гесперы, дочери титана Атланта.

Ранее сообщалось, что к фильму "Черный Адам" (главный антагонист Шазама во вселенной DC) присоединился Пирс "Джеймс Бонд" Броснан - в роли могущественного Доктора Фейта.

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