Кабмин направит регионам более 3,5 млрд рублей на финансирование больниц

12 российских регионов получат более 3,5 миллиарда рублей на дополнительное финансирование поликлиник и больниц, которые работают по системе ОМС.

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Средства поступят из резервного фонда кабмина и будут направлены 12 российским регионам и городу Байконуру. Это позволит больницам и поликлиникам компенсировать дополнительные расходы на помощь пациентам с коронавирусом.

В середине февраля Мишустин направил регионам свыше 25,4 миллиарда рублей для дополнительного финансирования медучреждений.Премьер тогда подчеркнул, что средства нужны больницам и поликлиникам, чтобы своевременно и в полном объеме оказывать помощь пациентам.