Китай ввел новые санкции в отношении Великобритании

Китай ввел санкции в отношении девяти физических и четырех юридических лиц из Великобритании из-за "лжи и дезинформации" о ситуации вокруг Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. Об этом говорится в заявлении МИД КНР.

"Лицам, в отношении которых введены санкции, и членам их семей будет запрещен въезд на территорию Китая. Китайские граждане и учреждения также не смогут вести дела с людьми и компаниями из санкционного списка", - приводит подробности РИА Новости.

Как отметили в министерстве иностранных дел, Китай оставляет за собой право принять дополнительные меры. Напомним, 22 марта ЕС ввел односторонние санкции против китайских лиц и организаций, ссылаясь на так называемые нарушения прав человека в Синьцзяне. В ответ правительство Китая ввело санкции в отношении десяти парламентариев, ученых и политиков, а также в отношении четырех юридических лиц ЕС за вмешательство во внутренние дела Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.