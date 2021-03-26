Лукашенко поручил создать самую лучшую вакцину от COVID-19

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил как можно быстрее создать самую лучшую вакцину от COVID-19. Соответствующее распоряжение он сделал, принимая с докладом министра здравоохранения страны Дмитрия Пиневича.

"Отечественная вакцина - дело чести Гусакова (главы Национальной академии наук Беларуси - прим. "РГ") и Пиневича, Минздрава и Национальной академии наук. В кратчайшие сроки сделать самую лучшую вакцину. Почему самую лучшую? Потому что опыт уже есть. И у россиян, и у европейцев, и у китайцев, и у индусов. Много кто уже производит эти вакцины", - цитирует президента агентство БелТА.

Он также отметил, что и белорусы уже "кое-что знают".

"Мы договаривались, что в будущем году мы уже получим собственную вакцину. А до этого времени мы провакцинируем практически все свое население - 60 процентов на первом этапе. Надо - добавим больше, но покупной вакциной и которую произведем по российским технологиям", - сказал белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что на сегодняшний момент Беларусь создает дополнительные к российским мощности по производству вакцины, и не исключено, что препарат, создаваемый по технологии РФ, по итогу будет пользоваться спросом не только в Беларуси, но и в России.

По словам Лукашенко, сейчас в республике нет ажиотажа в вопросе получения прививки от коронавируса. Препаратов хватает.