Лукашенко рассказал о предотвращенном в Беларуси теракте

О предотвращенном в Беларуси теракте сообщил в пятницу президент Александр Лукашенко во время встречи с Дмитрием Мезенцевым, который завершает дипломатическую миссию посла РФ в связи с недавним назначением на пост государственного секретаря Союзного государства, передает пресс-служба главы государства.

Президент напомнил, что в республике оппозиция традиционно готовилась отметить так называемый день воли. "Но вчера был особый у них такой настрой, чтобы попытаться начать раскачивать или раскачать обстановку. Весна же наступает…".

Накануне они предупреждали белорусское общество, что власть готовит провокацию и хочет что-то взорвать. "Меня это насторожило, у нас опыт есть. Раз об этом заговорили, зри во все окуляры. И что вы думаете? Молодцы милиционеры, обнаружили мерзавца! - похвал правоохранителей президент. - Заложил взрывчатку в урну: взрыв - и огромное поражение за счет металла или бетона". Но оперативники, по словам Лукашенко, обнаружили его заранее, вели. Следом саперы пришли, обезвредили. И продолжили его вести дальше. Он поехал в одну из воинских частей, где его и взяли, передав Комитету госбезопасности.

"Террор! Ну представьте: шли бы люди, взрыв - сколько бы погибло людей, сколько бы пострадало…", - возмущенно отметил глава государства. "И на власти свалили бы", - сделал ремарку присутствовавший на встрече глава МИД Владимир Макей.

"Негодяи жуткие. Мы фиксировали и фиксируем направления, где они уже переходят красную линию. Поэтому вы должны знать как бывший посол и нынешний государственный секретарь нашего объединения: мы спуску никому здесь не дадим, потому что может быть хуже", - подчеркнул Лукашенко, обращаясь к своему визави.

Президент также обратил внимание, что часто по линии ФСБ проходит информация о задержании в России людей, которые готовили теракты на различных объектах. "Молодцы фээсбэшники в этом плане, - сказал президент. - Поэтому видите, они со всех сторон начали поддавливать. Ну а после этих диких заявлений президента США нам надеяться на то, что спокойно жить дадут…".

"Спокойнее не будет", - подхватил мысль Дмитрий Мезенцев. "Нет, никогда не будет. Наоборот, нам надо в этом плане ухо держать востро", - уверен белорусский лидер.

Дмитрий Мезенцев, в свою очередь, отметил, что в этих условиях важно сплочение России и Беларуси на фундаменте Союзного государства, расширение интеграционных программ, программ поставок в регионы России продукции, которая производится в Беларуси.