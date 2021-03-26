Мантуров назвал сроки серийного выпуска первого в России электромобиля

Серийное производство первого российского электромобиля Zetta планируется запустить до конца 2021 года. Об этом журналистам заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. "Все будет зависеть от завершения опытно-конструкторских работ", - заявил глава ведомства.

Как сообщает ТАСС, министр лично испытал Zetta, назвав управление автомобилем комфортным.

"Поскольку это все-таки опытно-промышленный образец, здесь необходимо поработать над шумоизоляцией, интерьером до конца, чтобы он уже был штатным", - отметил Мантуров.

Zetta - первый российский электромобиль, который будет серийно выпускаться на заводе в Тольятти. Максимальная скорость - 120 км/ч. Стоимость Zetta в базовой комплектации составит 550 тысяч рублей.