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26.03.2021 12:37
Рубрика: Авто

Мантуров назвал сроки серийного выпуска первого в России электромобиля

Текст: Михаил Загайнов

Серийное производство первого российского электромобиля Zetta планируется запустить до конца 2021 года. Об этом журналистам заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. "Все будет зависеть от завершения опытно-конструкторских работ", - заявил глава ведомства.

Фото: Пресс-служба Tesla.
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Как сообщает ТАСС, министр лично испытал Zetta, назвав управление автомобилем комфортным.

"Поскольку это все-таки опытно-промышленный образец, здесь необходимо поработать над шумоизоляцией, интерьером до конца, чтобы он уже был штатным", - отметил Мантуров.

Zetta - первый российский электромобиль, который будет серийно выпускаться на заводе в Тольятти. Максимальная скорость - 120 км/ч. Стоимость Zetta в базовой комплектации составит 550 тысяч рублей.