Мезенцев подарил Лукашенко самовар и обсудил сотрудничество

Санкционное давление Запада требует от Москвы и Минска более результативного сотрудничества по линии Союзного Государства (СГ). Об этом заявил новый Госсекретарь СГ Дмитрий Мезенцев.

Ранее Мезенцев был освобожден от должности посла РФ в Беларуси и был назначен председателем Высшего госсовета СГ вместо занимавшего этот пост Григория Рапоты.

"Мы сделали очень много (с момента начала строительства Союзного государства - прим. "РГ"), но время и давление извне, западное давление, санкционное давление, требуют от нас быть более результативными, а совместно - более конкурентоспособными", - сказал Мезенцев журналистам после встречи с Лукашенко по случаю завершения своей дипломатической миссии в качестве посла РФ в Беларуси.

В ходе этой встречи он, в частности, подарил белорусскому лидеру самовар.

Дипломат также добавил, что мир после пандемии будет жестче, и те "страны-лидеры, которые хотят вернуть и укрепить свои позиции, наверное, не будут особо уделять внимание нашим запросам". А потому только объединение в рамках СГ и ЕАЭС, а также упрочение сотрудничества в рамках СНГ является единственным возможным и успешным ответом "на то давление, которое мы ожидаем, - не политическое, а экономическое", считает Мезенцев.

"Мы сегодня говорим о более глубокой стратегии сотрудничества. Сегодня это более глубокое понимание того, что интеграционная работа и вскрытие потенциала союзного договора более актуальны в повестке дня, чем когда бы то ни было", - сказал дипломат.