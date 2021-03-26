Минтруд разъяснил, до какого размера вырастут соцпенсии в России

В Минтруде журналистам пояснили, что по действующему закону индексация социальных пенсий производится с учетов темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.

Размер индексации пенсий в 2021 году определен как соотношение величины прожиточного минимума пенсионера за 2020 год (9 308 рублей) к аналогичной величине за 2019 год (9 002 рубля). Разница между этими величинами как раз составляет 3,4%.

Повышенные пенсии с 1 апреля получат 3,9 млн человек. Это люди, которые в силу разных обстоятельств не имеют выработать достаточно трудового стажа для получения страховой пенсии. Также существуют еще выплаты по государственному пенсионному обеспечению. Такой вид пенсий назначается гражданам в целях компенсации им заработка (дохода), утраченного в связи с прекращением государственной службы при достижении установленной законом выслуги при выходе на трудовую пенсию по старости (инвалидности); либо в целях компенсации вреда, нанесенного здоровью граждан при прохождении военной службы, в результате радиационных или техногенных катастроф, в случае наступления инвалидности или потери кормильца, при достижении установленного законом возраста; либо нетрудоспособным гражданам в целях предоставления им средств к существованию. Эти пенсии тоже индексируются с 1 апреля на 3,4%.

В результате проведения индексации средний размер социальной пенсии вырастет до 10 183 рублей. У тех граждан, у кого своя социальная пенсия меньше прожиточного минимума пенсионера в регионе, есть социальная доплата, которая позволяет увеличить пенсионное обеспечение до этого уровня.