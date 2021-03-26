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26.03.2021 21:27
Рубрика: Экономика

Минздрав: Масштабированием производства "Спутник V" занимаются 10 площадок

Текст: Иван Черноусов
Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи

Масштабированием производства вакцины против коронавируса "Спутник V" занимаются десять площадок. Об этом рассказал главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов в интервью радиостанции "Вести FM".

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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"Сейчас уже десять площадок, например, производят "Спутник V", несколько месяцев назад их было только пять. Довольно оперативно идут работы по масштабированию. Те площадки, которые сейчас включаются, это, как правило, крупные фармацевтические компании, которые имеют свое производство вакцинных препаратов, поэтому в случае необходимости эти линии смогут производить и другие вакцинные препараты. Здесь не будет необходимости перепрофилирования. Эти площадки точно не будут простаивать", - заявил Чуланов.

По его словам, возможность создания интернет-магазинов по продаже вакцин от коронавируса сейчас не обсуждается - такая идея не может быть реализована, считает специалист. "Вакцина "Спутник V" зарегистрирована уже в 59 странах мира и поэтому она вполне может туда поставляться. Конечно, речь не идет ни о каких интернет-магазинах, ни в коем случае нельзя вакцины таким образом приобретать и распространять, потому что действительно очень важны условия транспортировки для любых вакцин", - добавил Чуланов.

Ранее инфекционист заявил, что ограничения, связанные с пандемией коронавируса, будут действовать еще год или два.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Правительство Минздрав Вакцинация от коронавируса

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