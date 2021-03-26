Названа причина столкновения поездов в Египте

"Неустановленные лица открыли предохранительный клапан нескольких вагонов поезда Луксор-Александрия, из-за чего поезд остановился. В 11.42 (12.42 по Москве - прим. "РГ") сзади в поезд врезался другой поезд маршрута Асуан-Каир", - цитирует заявление ведомства.

Сообщается, что из-за аварии, в результате которой также пострадали 66 человек, с рельсов сошли и перевернулись два вагона первого поезда, а также локомотив и вагон второго состава. Устанавливать причины трагедии будет техническая комиссия. Работы по возобновлению движения на участке железной дороги уже ведутся. Министр транспорта страны Камель аль-Вазир распорядился задержать машинистов обоих поездов.