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26.03.2021 13:25
Рубрика: Власть

Песков передал слова Путина о самочувствии после прививки

Текст: Кира Латухина
После вакцинации от коронавируса президент чувствует себя хорошо, заявил, отвечая на вопросы журналистов, его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Напомним, что Владимир Путин сделал прививку во вторник, 23 марта, второй укол предстоит примерно через три недели​​​ после первого

Фото: ТАСС/ youtube.com
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"Чувствует себя хорошо, и, насколько мне известно, никаких побочных явлений у него не было", - заметил Песков.

На уточняющий вопрос, информация это от президента или от врачей, пресс-секретарь главы государства сказал, что от Путина.

Еще Пескова спросили, привились ли близкие президента, в том числе его дочери. Он ответил, что, насколько он знает, да. "Даже раньше. Если не ошибаюсь, Путин сам говорил об этом", - напомнил его пресс-секретарь. Какая это была вакцина, он не знает, но, разумеется, отечественного производства.

Власть Работа власти Вакцинация от коронавируса

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