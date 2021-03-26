Песков передал слова Путина о самочувствии после прививки

После вакцинации от коронавируса президент чувствует себя хорошо, заявил, отвечая на вопросы журналистов, его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Напомним, что Владимир Путин сделал прививку во вторник, 23 марта, второй укол предстоит примерно через три недели после первого
"Чувствует себя хорошо, и, насколько мне известно, никаких побочных явлений у него не было", - заметил Песков.
На уточняющий вопрос, информация это от президента или от врачей, пресс-секретарь главы государства сказал, что от Путина.
Еще Пескова спросили, привились ли близкие президента, в том числе его дочери. Он ответил, что, насколько он знает, да. "Даже раньше. Если не ошибаюсь, Путин сам говорил об этом", - напомнил его пресс-секретарь. Какая это была вакцина, он не знает, но, разумеется, отечественного производства.