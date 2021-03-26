Песков передал слова Путина о самочувствии после прививки

После вакцинации от коронавируса президент чувствует себя хорошо, заявил, отвечая на вопросы журналистов, его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Напомним, что Владимир Путин сделал прививку во вторник, 23 марта, второй укол предстоит примерно через три недели​​​ после первого

"Чувствует себя хорошо, и, насколько мне известно, никаких побочных явлений у него не было", - заметил Песков.

На уточняющий вопрос, информация это от президента или от врачей, пресс-секретарь главы государства сказал, что от Путина.

Еще Пескова спросили, привились ли близкие президента, в том числе его дочери. Он ответил, что, насколько он знает, да. "Даже раньше. Если не ошибаюсь, Путин сам говорил об этом", - напомнил его пресс-секретарь. Какая это была вакцина, он не знает, но, разумеется, отечественного производства.