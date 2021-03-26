Путин напомнил про планы сделать из конкурса "Учитель года" реалити-шоу

Конкурс "Учитель года" можно было бы проводить в формате реалити-шоу длиной в год. Об этой идее президент вспомнил на заседании набсовета АНО "Россия - страна возможностей". Владимир Путин попенял, что работа на этом направлении не идет.

"Это можно сделать как реалити-шоу в течение всего года", - заявил президент, добавив, что уже говорил об этом своей администрации. "Что-то не вижу, чтобы шла какая-то работа в этом направлении", - заметил он.

Напомним, что в начале февраля президент впервые предложил такой вариант. "В течение года идет этот конкурс, столько ярких, интересных, красивых людей в вашей профессии, страна их не видит. Многие знают всякие передачи типа "Форт Бойяр" и так далее. Это не значит, конечно, что мы в такой форме должны проводить конкурс "Учитель года", прыгать и скакать не переставая... Если сделать хорошую программу, хороший контент, красиво и талантливо... Это ведь так интересно!", - заявил он.