Путин предложил особые условия кешбэка для путешествий по РФ для молодежи

Президент России Владимир Путин предложил сделать круглогодичной госпрограмму субсидирования поездок по России для школьников и студентов и увеличить сумму кешбэка.

Так он в ходе встречи с членами наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" отреагировал на предложение компенсировать часть затрат для детей и молодежи, которые путешествуют по родной стране.

Путин напомнил, что такая программа уже есть, однако она не работает в июле и августе, когда студенты и школьники находятся на каникулах. "А нужно, чтобы работала. Как минимум - для этой категории", - считает президент.

"Первое, что нужно сделать, это расширить по времени и сделать так, чтобы для школьников и студентов этот щадящий тариф действовал круглый год. Второе - для этой категории (они нуждаются в поддержке, потому что еще не работают) нужно увеличить этот кешбэк", - заявил Владимир Путин.

"Я попрошу правительство над этим подумать", - добавил он.

Напомним, очередной этап госпрограммы субсидирования поездок по России стартовал 18 марта и продлится 30 июня. Для участия в ней надо до 15 июня оплатить туристические услуги картой "Мир". Сумма возврата составит 20% от стоимости поездки, но не более 20 тысяч рублей за одну оплату.