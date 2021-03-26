Матвиенко прокомментировала назначение врио губернатора Пензенской области

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что новый временный глава Пензенской области сумеет добиться хороших результатов на этом посту.

В пятницу президент России Владимир Путин своим указом назначил председателя Комитета СФ по федеративному устройству временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области.

Председатель верхней палаты заявила журналистам, что положительно относится к этому назначению. "За время совместной работы в Совете Федерации у меня было достаточно возможностей убедиться в том, что он (Мельниченко) - блестящий профессионал, опытный, ответственный руководитель, способный досконально разобраться во всех деталях порученного ему дела", - отметила она.

Кроме того, Мельниченко "возвращается в хорошо знакомый ему регион". "Здесь он родился, учился, не один год работал в органах власти. Не понаслышке знает социально-экономическую ситуацию в Пензенской области, актуальные проблемы. Имеет представление о том, что надо делать для развития и реализации ее потенциала", - указала глава Совфеда.

Она уверена, что эти качества позволят врио губернатора "оперативно включиться в управление областью". "Уверена, он сумеет добиться результатов", - заключила Матвиенко и пожелала коллеге успеха на новом посту.

Напомним, 23 марта президент освободил от должности губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия.

Олег Мельниченко, согласно сегодняшнему решению главы государства, будет руководить регионом до вступления в должность нового губернатора, выборы которого состоятся в Единый день голосования 19 сентября.