Выживших при падении Ка-32 под Калининградом спас инспектор рыбоохраны

Инспектор рыбоохраны Росрыболовства спас двух членов экипажа вертолета МЧС России, потерпевшего крушение в Калининградской области.
Об этом сообщили в пресс-службе Росрыболовства. Инспектор Куршского отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны Западно-Балтийского территориального управления Росрыболовства Алексей Вихров оказался в непосредственной близости от места катастрофы и первым бросился оказывать помощь пострадавшим.
За спасение людей Алексей Вихров будет представлен к ведомственной награде.
Вертолет Ка-32, принадлежащий МЧС, упал в Куршском заливе вечером 25 марта в пяти километрах от берега на траверзе Полесска. Он совершал учебно-тренировочный полет.
На борту находились три члена экипажа. Командир воздушного судна и второй пилот с сотрясением головного мозга и обморожением доставлены в больницу. Третий член экипажа, инженер механик-инструктор, скончался.
Возбуждено уголовное дело, идет расследование причин авиакатастрофы.