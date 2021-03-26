Стало известно состояние выживших при падении вертолета под Калининградом

Состояние двоих членов экипажа, пострадавших при падении вертолета под Калининградом 25 марта, оценивается медиками как средняя степень тяжести.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный минздрав. Двое пострадавших госпитализированы в городскую больницу скорой медицинской помощи.

Как уточнили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК России, в больницу доставлены командир воздушного судна и второй пилот с сотрясением головного мозга и обморожением. Третий член экипажа, инженер механик-инструктор, скончался.

Вертолет МЧС КА-32А11ВС с бортовым номером "32805" упал в акваторию Куршского залива в пяти километрах от берега в районе поселка Головкино около 20.40 25 марта.

Возбуждено уголовное дело, причины авиакатастрофы выясняет следствие. Основные версии - нарушение техники безопасности и чрезвычайное происшествие, не зависящее от экипажа вертолета, какое-то внешнее воздействие.

Тем временем

Следствие и региональное управление МЧС изучают возможность подъема со дна потерпевшего крушение вертолета и доставки его на берег. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России.

По данным старшего помощника руководителя управления Кристины Лобановой, решается вопрос о детальном обследовании воздушного судна, его транспортировке на берег Куршского залива. Возможно, первоначально будет принято решение об изъятии из вертолета черных ящиков.

Глубина на месте падения не превышает 3-4 метров, что осложняет использование в спасательных работах мощной надводной техники. Изучается возможность подъема вертолета со дна залива и транспортировки его на берег при помощи понтонов.