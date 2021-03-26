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26.03.2021 11:34
Рубрика: Происшествия

Стало известно состояние выживших при падении вертолета под Калининградом

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)

Состояние двоих членов экипажа, пострадавших при падении вертолета под Калининградом 25 марта, оценивается медиками как средняя степень тяжести.

Фото: iStock
В Чите парашютист зацепился за винт вертолета

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный минздрав. Двое пострадавших госпитализированы в городскую больницу скорой медицинской помощи.

Как уточнили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК России, в больницу доставлены командир воздушного судна и второй пилот с сотрясением головного мозга и обморожением. Третий член экипажа, инженер механик-инструктор, скончался.

Вертолет МЧС КА-32А11ВС с бортовым номером "32805" упал в акваторию Куршского залива в пяти километрах от берега в районе поселка Головкино около 20.40 25 марта.

Возбуждено уголовное дело, причины авиакатастрофы выясняет следствие. Основные версии - нарушение техники безопасности и чрезвычайное происшествие, не зависящее от экипажа вертолета, какое-то внешнее воздействие.

Тем временем

Следствие и региональное управление МЧС изучают возможность подъема со дна потерпевшего крушение вертолета и доставки его на берег. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России.

По данным старшего помощника руководителя управления Кристины Лобановой, решается вопрос о детальном обследовании воздушного судна, его транспортировке на берег Куршского залива. Возможно, первоначально будет принято решение об изъятии из вертолета черных ящиков.

Глубина на месте падения не превышает 3-4 метров, что осложняет использование в спасательных работах мощной надводной техники. Изучается возможность подъема вертолета со дна залива и транспортировки его на берег при помощи понтонов.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Авиакатастрофы

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