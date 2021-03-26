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Рубрика: Происшествия

Уголовное дело возбудили после крушения вертолета под Калининградом

Уголовное дело возбудили после крушения вертолета КА-32 под Калининградом, где погиб один человек, сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК России.

В МЧС подтвердили гибель человека при крушении вертолета под Калининградом

"По фату жесткой посадки Калининградским следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ", - цитирует РИА Новости руководителя Калининградского следственного отдела на транспорте Сергея Сумарокова.

Напомним, ранее в МЧС России подтвердили крушение своего вертолета Ка-32 в Калининградской области. Сообщалось, что он упал в акваторию Куршского залива в пяти километрах от города Полесск Калининградской области. Ка-32 МЧС России выполнял плановый тренировочный полет. На борту находились трое: командир воздушного судна в медицинской помощи не нуждается, один член экипажа госпитализирован, еще один погиб.

В регионах Происшествия ЧП Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Авиакатастрофы

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