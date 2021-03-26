СК назвал возможные причины крушения вертолета под Калининградом

Следствие рассматривает различные версии авиационного происшествия в Калининградской области 25 марта, когда потерпел крушение вертолет Ка-32.

Как сообщили журналистам в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК России, две основные версии - это нарушение техники безопасности и чрезвычайное происшествие, не зависящее от экипажа.

Вертолет МЧС, вылетевший из аэропорта Храброво в плановый тренировочный полет, упал вчера вечером в Куршский залив в районе Полесска. На борту находились три члена экипажа, по данным МЧС, один из них погиб, один госпитализирован, командир воздушного судна в медицинской помощи не нуждается.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности управления транспортом. В рамках его расследования, в частности, будет проведена судебно-медицинская экспертиза для выяснения причин гибели человека.