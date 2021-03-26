На Кубани оштрафовали капитана панамского судна за нарушение границы

Пограничное управление ФСБ России по Кубани оштрафовало капитана иностранного судна на 40 тысяч рублей в Азово-Черноморском регионе за пересечение государственной границы, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как выяснилось, контейнеровоз Nil Demir, курсирующий под панамским флагом в порт Новороссийск, зашел во временно опасный для плавания район в Черном море. Причем должностное лицо заранее в автоматическом режиме проинформировали о запрете (навигационном предупреждении на прибрежные районы).

Кстати, это не первый случай нарушения морской границы в 2021 году. Как ранее сообщала "РГ", капитанов иностранных судов под флагами Панамы и Сьерра-Леоне штрафовали на 30 тысяч рублей.