На Кубани осудили заказчика и организатора убийства 15-летней давности

В Краснодарском краевом суде в законную силу вступил приговор в отношении двух жителей Сочи и Казани - заказчика и организатора убийства, которое было совершено в 2006 году.

Как выяснилось, заказчик после развода поссорился с бывшей женой из-за раздела имущества, а точнее, земельного участка в поселке Дагомыс Лазаревского района Сочи. Чтобы "решить" проблему, в 2006 году через знакомых он нашел исполнителей, один из которых пытался задушить жертву, однако, она осталась жива, а второй тем временем в частной гостинице застрелил мать пострадавшей, ее 15-летнюю дочь от первого брака и ранил отца. В 2007 году исполнителей приговорили к 22 годам и пожизненному сроку соответственно.

В результате суд наказал заказчика, экс-мужа выжившей женщины, на 12,5 года лишения свободы колонии строгого режима, а организатора - на 12 лет. Причем второй обвиняемый подал апелляцию на смягчение приговора, а первый пытался доказать, что вообще невиновен. Суд оказался непреклонен.