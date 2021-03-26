Появилось видео обыска у начальника отдела Роспотребнадзора Кубани

Видеозапись обыска в частном доме, где живет начальник одного из отделов Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, предоставило УФСБ региона. На записи видно, как оперативникам пришлось болгаркой вскрывать сейф, в котором хранились наличные.

- В рамках оперативного сопровождения уголовного дела, возбужденного по факту получения взятки должностным лицом, в административном здании краевого Управления Роспотребнадзора, в том числе, по местам жительства некоторых сотрудников ведомства, проведены обыски. В результате проведенных мероприятий изъяты денежные средства, документация и иные необходимые предметы, имеющие значение для следствия, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Судя по видеозаписи, двери в дом оперативникам долго не открывали. В конце концов их впустили внутрь жилища. В ходе обыска сотрудники УФСБ нашли множество ювелирных украшений, а также вскрыли сейф с рублями, долларами и евро. Общая сумма денег в переводе на рубли составила свыше 11 миллионов.

Как сообщалось ранее, в Краснодаре 25 марта прошли обыски в Управлении Роспотребнадзора региона, а также по местам жительства некоторых сотрудников. Обыски были связаны с уголовным делом о коррупции, которое возбуждено против начальника одного из отделов надзорного ведомства.