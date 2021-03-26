В Крыму мошенники сняли со счета пенсионера 6,5 миллиона рублей

В Евпатории 70-летний пенсионер стал жертвой мошенников, которые с помощью приложения удаленного доступа к смартфону сняли с его банковского счета 6,5 миллиона рублей. Сотрудники следственного отдела ОМВД России по Евпатории возбудили уголовное дело по признакам мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.

По словам пострадавшего, злоумышленникам по телефону удалось убедить его, что сотрудники службы безопасности банка зафиксировали сомнительную активность на его счете. Войдя в доверие, мошенник предупредил евпаторийца, что тому не нужно обращаться в банк, поскольку в незаконных действиях якобы замешаны и сотрудники финучреждения.

На протяжении двух недель крымчанину поступали звонки с различных номеров: звонивший якобы в целях безопасности убедил клиента банка установить на смартфон специальную программу "защиты", которая на самом деле оказалась приложением для удаленного управления смартфоном.

- После получения кодов доступа к устройству и финансовых реквизитов мобильного банкинга со счетов потерпевшего были похищены все деньги,- отметили в пресс-службе.

Подобный случай в феврале произошел в Красноперекопске, где мошенники похожим способом убедили 62-летнюю пенсионерку перечислить им около одного миллиона рублей.