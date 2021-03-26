Российские врачи впервые в мире провели уникальную операцию на мозге обезьяны

Бдительная сотрудница на досмотре ручной клади в Сочинском аэропорту заподозрила неладное в моей сумке: "Что-то там у вас металлическое…" Вслед за косметичкой я извлекла элегантную баночку под названием "суфле мыши". На картинке - таракан в белом круге. Пришлось объяснять, что баночку презентовал мне по случаю уникального научного эксперимента Герой труда России академик РАН, руководитель Краснодарской краевой больницы Владимир Порханов. Что вот такие таракано-мышиные консервы производят в нашей стране для питания обезьян. Чтобы выдерживали они не только наше любопытство, но и были здоровы, во имя служения нашему с вами здоровью…

Только что в НИИ медицинской приматологии в Адлере успешно завершился очередной этап испытаний уникальной методики лечения опухолей головного мозга - изолированной перфузии. Эксперимент на приматах, благодаря которому в будущем удастся использовать новую методику лечения самых тяжелых форм рака, проводится с февраля 2021 года. Место проведения уникальных исследований выбрано не случайно: это старейшее в мире учреждение подобного профиля основано в 1928 году. Здесь в свое время были изобретены и протестированы вакцины от кори и полиомиелита. Руководитель НИИ, член-корреспондент РАН Сергей Орлов сказал, что нынешняя материально-техническая база, условия содержания шести тысяч приматов позволяют проводить исследования на современном уровне. Чему мы и были свидетелями.

Когда помощница академика РАН Андрея Каприна прислала мне фотографию и видео красавца примата, который, спустя три дня после операции с аппетитом поедает яблоко… Решение было однозначным - надо лететь к приматам, надо видеть своими глазами чудо рождения нового уникального метода лечения опухолей головного мозга. И это великое везение, что такая возможность есть.

Фото: Артём Вовченко

Злокачественные опухоли уносят миллионы жизней, уступая в этой удручающей статистике лишь болезням сердца и сосудов. Есть разные, принятые в мире способы спасения: хирургические, лучевые, химиотерапия. И приходит, как принято говорить, положительный результат. Но когда это касается опухолей мозга…

В России в год такой диагноз ставится у 34 тысяч человек. Это всего лишь 2 процента от всех первичных опухолей. Но… Именно они относятся к наиболее тяжелым по последствиям, потому как вызывают прогрессирующие расстройства, приводящие к смерти. Как подступить к ним хирургу? Как лучу не повредить соседние ткани? Как мощнейший, убивающий опухоль препарат не затронет, не убьет "заодно" и здоровый орган? Доступ к мозгу… Только к нему! Исключительно к нему.

Это теперь Андрей Каприн говорит: "Мы готовы к клиническим испытаниям уникальной методики - изолированной химиоперфузии головного мозга". Теперь, в конце марта. А сперва была долгая теоретическая подготовка. Затем серия экспериментальных уникальных операций, в которых задействовано двенадцать приматов. Все как положено: от теории к практике. С одним уточнением: раньше фактически не было ни такой теории, ни такой практики. Сие сотворено впервые в мире группой российских специалистов. И очень важно: это случай удивительного единения самых маститых - академиков Андрея Каприна, Владимира Порханова (напомню, Андрей Дмитриевич возглавляет Национальный медицинский исследовательский центр радиологии, он главный внештатный онколог Минздрава России, Владимир Алексеевич - Герой труда России, руководитель Краснодарской краевой клинической больницы имени Очаповского) и тех, кто без таких громких званий, регалий, должностей.

Почему важно об этом сказать? Да потому что, увы, нередко маститые не торопятся пропустить вперед молодых. Но это не наш случай.. Спрашиваю Каприна: "Кто будет оперировать?" Ответ: "Оперировать будет Ефимочкин". "Не знаешь, кто такой Ефимочкин?" - возмущается Порханов. - Это же блестящий детский кардиохирург из нашей больницы. Георгий Алексеевич его зовут".

Потом, когда стою у операционного стола, на котором 12-летний примат, когда не могу оторвать глаз от рук Ефимочкина, когда слушаю его объяснения… Вот он показывает мне стент диаметром в доли миллиметра, который он навечно поселил в один из сосудов примата, когда вижу с какой точностью он вводит в стент тончайший инструмент… Иногда работу хирургов сравнивают с ювелирным мастерством. Наверное, можно и так, если не видеть движений кардиохирурга Ефимочкина, колдующего рядом незримо врача Костромского онкодиспансера Владимира Унгуряна…

А сама операционная подобна кадру из фантастического фильма. Мигают, светятся "умные" приборы, идет постоянный контроль состояния примата. Вот послали очередной импульс, и примат вздрагивает всем телом. Поменяла место наблюдения, пальцами трогаю зубы примата. Меня тут же почти хором предупреждают: это небезопасно! Оправдываюсь: он же под глубоким наркозом. Оправдание не принимается: порядок есть порядок!. А вот насчет хора возражений нет: в операционной полно народа. И не только тех, кто занят в операции. Но и тех, кто смотрит, учится, перенимает опыт. Вход можно сказать, свободный. Хотя незримо все обрабатывается. А вот если впритык к операционному столу, то требуется спецхалат, спецколпак, маска, бахиллы…

Прямо у операционного стола прохожу урок ликбеза. Эксперимент начался в феврале нынешнего года в НИИ медицинской приматологии. Первую операцию провела мультидисциплинарная бригада из 30 врачей под руководством академиков РАН Андрея Каприна и Владимира Порханова. Эксперимент поддерживают Минздрав России и лично министр Михаил Мурашко, Минобранауки России и Российская академии наук. Что важно чрезвычайно: в перспективе метод может быть применен для пациентов со злокачественными новообразованиями головного мозга.

Фото: Артём Вовченко

Специалисты апробировали хирургический метод подведения химиопрепарата к опухоли. Он отличается наименьшей травматичностью и снижением риска осложнений во время и после операции. К тому же во время операции идет нейромониторинг "пациента" - павиана-гамадрила. То есть, оценивается его состояние во время процедуры, сохранность центральной нервной системы.

Химиоперфузия позволяет подводить противоопухолевые препараты непосредственно к месту локализации опухоли. И значит можно не только повысить их дозу, но, главное: оградить от негативного их воздействия остальной организм.

Суть методики: подведение концентрированного химиопрепарата непосредственно к опухоли головного мозга. При этом, во время перфузии головной мозг снабжается кровью отдельно от тела. Эту функцию выполняет аппарат искусственного кровообращения. На этом этапе к органу доставляются концентрированные дозы химиопрепарата, губительные для опухоли, но безопасные для самого органа. После измерения уровня токсичности препарата в крови и снижения ее до допустимой нормы, орган вновь подключается к общей системе кровообращения.

Операция - это практика, результат теоретических исследований. На теоретическом круглом столе - жесткий регламент: докладчикам от пяти до 15 минут. Не более того. Да, маститые присутствуют, дирижируют процессом. Споры на равных. Перед началом круглого стола "Экспериментальный опыт химиоперфузии головного мозга", невольно обратила внимание на, как для себя окрестила, "девочку с двумя косичками": она-то тут что делает? Начался круглый стол, и слово для очередного сообщения предоставляется ординатору из Обнинского центра имени Цыба Ангелине Диковой. И… "девочка с косичками" докладывает о проведенных исследованиях, отвечает на острые вопросы, явно вписывается в междисциплинарную команду. На равных тут и Леонид Петров из Обнинска, и Александр Некрасов из Краснодара, и Петр Шегай из Москвы…

И не возразить академику Каприну, когда он говорит: "Я доволен тем, что над проектом работает большая команда, в том числе молодых специалистов". Первоочередная задача доклинических испытаний - отработка техники исполнения операции, которая бы принесла наименьший вред здоровым тканям и органам пациента. Специалисты единогласно выступили за гибридный метод, при котором через небольшие разрезы создается искусственный доступ к сосудам для установки сосудистых клапанов, обеспечивающих возможность проведения нескольких курсов химиотерапии.

Главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России, академик РАН Андрей Дмитриевич Каприн и обозреватель "Российской газеты" Ирина Григорьевна Краснопольская. Фото: Из личного архива Ирины Краснопольской

Позволяю себе вмешаться в научный разговор с извечным для меня больным вопросом: когда новая методика станет практикой, станет доступным методом спасения попавших в онкологическую беду?

- Впереди еще несколько серий операций на приматах, - отвечает Андрей Дмитриевич. - А затем, надеюсь, приступим к клиническим испытаниям уникальной методики - изолированной химиоперфузии головного мозга. Будут разработаны протоколы лечения. В первую очередь, станем приглашать пациентов, у которых все возможные варианты стандартного и комбинированного лечения уже исчерпаны.

…Уточняю у своего гида - 25-летнего гематолога из Обнинского центра имени Цыба Артема Вовченко: "Как самочувствие нашего пациента?" Отвечает: "Пациент в удовлетворительном состоянии переведен в изолятор для восстановления".