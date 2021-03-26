Российский союз автостраховщиков начал проверку пунктов техосмотра

Российский союз автостраховщиков начал выездные проверки пунктов техосмотра на их соответствие заявленным при аккредитации требованиям.

Напомним, что до начала реформы техосмотра все проверки операторов ТО проводились только по документам. Однако с 1 марта соответствие пунктов ТО установленным требованиям должно проверяться на месте воочию. Требования к оснащению пунктов установлены приказом Министерства транспорта. Причем сейчас действует жесткий вариант этих требований. С 1 сентября их планируется смягчить. Для проверки на соответствие дан год. То есть до 1 марта следующего года все аккредитованные операторы со всеми пунктами ТО должны быть проверены РСА. Всего в реестре сейчас 5144 операторов ТО и 5674 пунктов техосмотра.

"Пока все аккредитованные операторы, по заявкам которых проводятся проверки РСА с выездом на места, проходят их успешно, - сообщил "Интерфаксу" заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов. - Не испытывают затруднений при организации таких проверок и представители РСА".

В ходе этих проверок устанавливается соответствие требованиям инженерных систем пункта, его оборудование, помещения. Также подтверждается квалификация экспертов-техников, проверяется пропускная способность. Делается это для того, чтобы пункты ТО существовали не только на бумаге, но и в действительности, и были способны оказывать такую услугу, как проведение техосмотра в полном объеме.

До вступления в силу закона довольно частой была ситуация, когда пункт ТО зарегистрирован в каком-то гараже. Приезжают туда сотрудники ГИБДД, а пункта там и нет. После этого они обращаются в РСА, с требованием лишить оператора аккредитации. Но сейчас аккредитованных операторов и наличие действующих пунктов проверят сотрудники РСА.

Сейчас, по словам Сергея Ефремова, РСА начал проводить для аккредитованных операторов из всех регионов страны семинары, где они могут получить ответы на свои вопросы. Кроме того, на сайте РСА действует раздел, в котором представлены необходимые для аккредитации документы, методики и рекомендации, действует горячая линия.

Что же касается возможности отвязки диагностической карты от полиса ОСАГО, о которой давно говорится, то Сергей Ефремов пояснил, что 1 марта 2022 года это невозможно. Сейчас единственная возможность контролировать прохождение техосмотра есть только у страховщиков при оформлении полиса ОСАГО. Но с 1 марта следующего года вступят в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым за непройденный техосмотр автовладельцев будут штрафовать на 2 тысячи рублей. Причем планируется, что контролировать наличие диагностической карты будут автоматические камеры, а штрафы оформлять - Госавтоинспекция. Это будет серьезным стимулом для того, чтобы все автовладельцы проходили техосмотр.