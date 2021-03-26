СМИ: Из-за ситуации на Суэцком канале суда начинают идти в обход Африки

Поставщики сжиженного природного газа (СПГ) начали отправлять свои суда в обход Африки из-за блокировки Суэцкого канала. Как сообщает агентство Bloomberg, из-за этого на путь будет уходить больше времени, но это будет стоить не так дорого, как может показаться.

По словам аналитика компании Kpler Ребекки Чиа, по меньшей мере уже семь судов, перевозящих СПГ, поменяли маршруты, которые до этого проходили через Суэцкий канал.

Во вторник во время песчаной бури один из крупнейших в мире контейнеровозов Ever Given, следовавший под панамским флагом, сел на мель в Суэцком канале. Корабль водоизмещением 220 тысяч тонн и длиной 400 метров развернуло, он носом уперся в один берег, кормой в другой, и полностью заблокировал судоходство по каналу.