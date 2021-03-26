Тина Канделаки станет продюсером спортивных проектов для видеосервиса

Федеральный телеканал "Матч ТВ" и видеосервис Premier, которые входят в один холдинг "Газпром-Медиа", договорились о совместном производстве развлекательных спортивных проектов. Часть из них в ближайшее время появится на видеосервисе, а некоторые - и в телеэфире. Продюсированием займется Тина Канделаки, которая ранее ассоциировалась с платформой IVI - если говорить о видеосервисах.

В проектах "Матч ТВ" и Premier примут участие звезды и эксперты российского спорта. На данный момент запланированы четыре оригинальных шоу. В их число войдет первое футбольное реалити - "Ростов-на-кону" о клубе "Ростов". Автор проекта - известный футбольный журналист и комментатор Нобель Арустамян. В релизе, присланном в редакцию "РГ", раскрываются подробности: "Зритель попадет в ранее недоступное закулисье клуба, игроки и тренерский штаб расскажут, что стоит за каждым футбольным матчем, с какими трудностями они сталкиваются и как их преодолевают, а также поведают о настоящей цене футбольной карьеры. Съемки стартуют уже в конце марта".

"Экосистема "Матч ТВ" позволяет нам производить самый разнообразный и высококачественный околоспортивный контент, - поделилась генеральный продюсер субхолдинга "Матч ТВ" Тина Канделаки. - Новые проекты нашего субхолдинга, в рамках сотрудничества с Premier, позволят зрителю погрузиться в мир профессионального спорта, и дадут нам возможность увеличить вовлеченность совокупной аудитории двух платформ".

"Не так давно мы запустили спортивные трансляции на Premier, и вот следующий большой шаг - совместно с командой главного спортивного канала страны мы начинаем создавать увлекательный контент для наших зрителей. Мы запускаем четыре новых спортивных формата, о которых в скором времени подробно расскажем - это динамичные реалити-шоу, интервью, блог-репортажи от первого лица с участием известных спортсменов и экспертов индустрии", - комментирует генеральный директор Premier Иван Гродецкий.

Ранее Premier запустил раздел "Спорт" - он доступен пользователям веб-версии и включает в себя популярные спортивные телеканалы: "Матч! Премьер", "Матч! Футбол 1", "Матч! Футбол 2", "Матч! Футбол 3", "Матч! Боец" и другие.

Подписчики сервиса могут смотреть трансляции популярных футбольных матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА, Российской Премьер-Лиги, а также других крупных спортивных событий, среди которых баскетбольная Евролига, чемпионат по биатлону и многие другие.