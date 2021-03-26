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26.03.2021 22:37
Рубрика: Спорт

Трусова дважды упала в произвольной программе на ЧМ

Текст: Анна Козина
Российская фигуристка Александра Трусова попыталась исполнить пять четверных прыжков в произвольной программе на чемпионате мира в Стокгольме, но не смогла избежать падений.

Трусова чисто исполнила четверной флип и каскад "четверной лутц - тройной тулуп", с ошибкой на первом прыжке сделала каскад "четверной тулуп - ойлер - тройной сальхов" и упала с четверных сальхова и лутца.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Трусова объяснила срыв в короткой программе

Трусова открывала предпоследнюю разминку и, набрав 152,38 балла за произвольную программу и 217,20 балла в сумме за два проката, возглавила турнирную таблицу.

Напомним, что после короткой программы, где Саша также ошиблась на прыжковом элементе, ученица Евгения Плющенко занимала 12-е место.

После первого дня соревнований лидировала Анна Щербакова. Елизавета Туктамышева занимала третье место.

Спорт Фигурное катание Чемпионат мира по фигурному катанию-2021

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