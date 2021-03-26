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26.03.2021 23:19
Рубрика: Спорт

Трусова не собирается уходить от Плющенко

Текст: Анна Козина
Фото: Александр Вильф/РИА Новости Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Фигуристка Александра Трусова заявила, что не собирается менять тренера после окончания чемпионата мира в Стокгольме.

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
Трусова дважды упала в произвольной программе на ЧМ

Трусова, которая тренируется у Евгения Плющенко, неудачно выступила в короткой программе, заняв 12-е место. В произвольной она пошла на пять четверных прыжков, но дважды упала.

"Пока ничего не собираюсь менять, меня все устраивает, не знаю никаких слухов о переходах", - сказала Трусова журналистам.

Саша также рассказала, как настраивалась на прокат после неудачи в первый день соревнований.

"Поддерживали все, - отметила Трусова. - Родители звонили, показывали моих собак, кошку. Евгений Викторович Плющенко здесь помогал, Дмитрий Сергеевич Михайлов (второй тренер - "РГ") звонил прямо перед разминкой".

Спорт Фигурное катание Чемпионат мира по фигурному катанию-2021

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