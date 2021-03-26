Федеральный закон от 24 марта 2021 г. N 48-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации""

Принят Государственной Думой 16 марта 2021 года

Одобрен Советом Федерации 17 марта 2021 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 24 ноября 1996 года N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 49, ст. 5491; 2003, N 2, ст. 167; 2004, N 35, ст. 3607; 2007, N 7, ст. 833; 2009, N 1, ст. 17; N 26, ст. 3121; N 52, ст. 6441; 2010, N 32, ст. 4298; 2011, N 27, ст. 3880; 2012, N 19, ст. 2281; 2015, N 27, ст. 3946; 2016, N 10, ст. 1323; N 15, ст. 2066; 2017, N 1, ст. 6; 2018, N 7, ст. 976; N 17, ст. 2420; N 24, ст. 3416; 2019, N 27, ст. 3535; N 49, ст. 6978; 2020, N 24, ст. 3740; Российская газета, 2021, 12 марта) следующие изменения:

1) в статье 1:

а) в абзаце пятнадцатом слова "(далее - турагент)" заменить словами ", сведения о которых внесены в единый федеральный реестр турагентов, субагентов в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом (далее - турагент)";

б) дополнить новым абзацем шестнадцатым следующего содержания:

"субагент - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которым турагентом передано исполнение поручения туроператора на продвижение и реализацию туристского продукта в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом, и сведения о которых внесены в единый федеральный реестр турагентов, субагентов в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом;";

в) абзацы шестнадцатый - тридцать пятый считать соответственно абзацами семнадцатым - тридцать шестым;

2) в статье 31:

а) дополнить новыми абзацами тридцать шестым и тридцать седьмым следующего содержания:

"установление порядка ведения единого федерального реестра турагентов, субагентов (далее - реестр турагентов);

ведение реестра турагентов;";

б) абзацы тридцать шестой и тридцать седьмой считать соответственно абзацами тридцать восьмым и тридцать девятым;

3) в абзаце десятом части третьей статьи 4 слова "(далее также - реестр)" заменить словами "(далее также - реестр туроператоров), ведения реестра турагентов";

4) в статье 41:

а) в части третьей:

абзац третий после слова "реестр" дополнить словом "туроператоров";

абзац четвертый дополнить словом "туроператоров";

абзац пятый после слова "реестра" дополнить словом "туроператоров";

б) часть четвертую после слова "реестр" дополнить словом "туроператоров";

5) в статье 42:

а) абзац первый части второй после слова "реестр" дополнить словом "туроператоров";

б) часть третью после слова "Реестр" дополнить словом "туроператоров", после слова "реестра" дополнить словом "туроператоров";

в) часть четвертую после слова "реестр" дополнить словом "туроператоров";

г) часть пятую после слова "реестр" дополнить словом "туроператоров";

д) часть шестую после слова "реестр" дополнить словом "туроператоров";

е) в части седьмой:

абзац первый после слова "реестр" дополнить словом "туроператоров";

абзац седьмой после слова "реестра" дополнить словом "туроператоров";

ж) абзац первый части восьмой после слова "реестре" дополнить словом "туроператоров";

з) абзац первый части девятой после слова "реестре" дополнить словом "туроператоров";

и) часть одиннадцатую после слова "реестр" дополнить словом "туроператоров";

к) часть двенадцатую после слова "реестр" дополнить словом "туроператоров";

л) часть тринадцатую после слова "реестре" дополнить словом "туроператоров";

м) часть четырнадцатую после слова "реестр" дополнить словом "туроператоров";

н) в части пятнадцатой:

абзац первый после слова "реестра" дополнить словом "туроператоров";

абзац пятнадцатый после слова "реестре" дополнить словом "туроператоров";

о) часть шестнадцатую после слова "реестра" дополнить словом "туроператоров";

п) часть семнадцатую после слова "реестра" дополнить словом "туроператоров";

р) часть восемнадцатую после слова "реестра" дополнить словом "туроператоров";

6) дополнить статьей 43 следующего содержания:

"Статья 43. Реестр турагентов

Реестр турагентов является федеральным информационным ресурсом, содержащим сведения о турагентах и субагентах.

Ведение реестра турагентов осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в электронной форме в соответствии с едиными организационными, методологическими и программно-техническими принципами, обеспечивающими совместимость и взаимодействие реестра турагентов с иными федеральными информационными системами и информационнотелекоммуникационными сетями, а также информационными системами туроператоров и турагентов.

Порядок ведения реестра турагентов, в том числе порядок выдачи выписки из реестра турагентов и форма такой выписки, и порядок внесения в реестр турагентов сведений о турагентах, субагентах устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Реестр турагентов содержит следующие сведения:

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименования, фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) руководителя, адрес места нахождения, основной государственный регистрационный номер юридического лица - в отношении турагента, субагента - юридического лица;

фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), адрес места жительства индивидуального предпринимателя, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя - в отношении турагента, субагента - индивидуального предпринимателя;

сведения о наличии договора на продвижение и реализацию туристского продукта между туроператором и турагентом, по которому туроператор поручает продвижение и реализацию туристского продукта, в том числе указание сферы туризма, в которой поручаются продвижение и реализация туристского продукта (въездной туризм, выездной туризм, внутренний туризм), даты заключения и срока действия такого договора, а также указание на возможность (невозможность) передачи турагентом исполнения поручения туроператора на продвижение и реализацию туристского продукта субагенту;

сведения о наличии договора на продвижение и реализацию туристского продукта между турагентом и субагентом, по которому турагент передает исполнение поручения на продвижение и реализацию туристского продукта, в том числе указание сферы туризма, в которой поручаются продвижение и реализация туристского продукта (въездной туризм, выездной туризм, внутренний туризм), даты заключения и срока действия такого договора;

реестровый номер турагента в реестре турагентов;

дата размещения туроператором в реестре турагентов сведений, указанных в абзаце четвертом настоящей части;

дата размещения турагентом в реестре турагентов сведений, указанных в абзаце пятом настоящей части, в случае наличия договора субагентирования или субкомиссии либо иного договора, предусматривающего передачу исполнения поручения на продвижение и реализацию туристского продукта;

дата внесения уполномоченным федеральным органом исполнительной власти изменений в реестр турагентов;

дата принятия решения об исключении из реестра турагентов сведений о турагенте и номер указанного решения.

Сведения о турагенте, субагенте, указанные в абзацах втором и третьем части четвертой настоящей статьи, формируются в реестре турагентов автоматически на основании сведений из единого государственного реестра юридических лиц и единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей после указания туроператором (турагентом) основного государственного регистрационного номера юридического лица или основного государственного регистрационного номера индивидуального предпринимателя при формировании сведений о турагенте, субагенте для размещения в реестре турагентов. Соответствие данных сведений сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц и едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, обеспечивается посредством использования и дальнейшего обновления предоставляемых единой системой межведомственного электронного взаимодействия в реестр турагентов сведений, размещенных в государственных информационных системах и иных информационных системах, не позднее чем через три рабочих дня со дня такого предоставления.

Сведения о наличии договора на продвижение и реализацию туристского продукта между туроператором и турагентом, по которому туроператор поручает продвижение и реализацию туристского продукта, в том числе указание сферы туризма, в которой поручаются продвижение и реализация туристского продукта (въездной туризм, выездной туризм, внутренний туризм), даты заключения и срока действия такого договора, а также указание на возможность (невозможность) заключения турагентом такого договора с субагентом, формируются туроператором в реестре турагентов самостоятельно не позднее чем через три рабочих дня со дня заключения такого договора.

Внесение сведений о турагенте в реестр турагентов осуществляется туроператором в электронной форме с использованием личного кабинета туроператора на официальном сайте уполномоченного федерального органа исполнительной власти в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Сведения о наличии договора на продвижение и реализацию туристского продукта между турагентом и субагентом, по которому турагент передает поручение на продвижение и реализацию туристского продукта, в том числе указание сферы туризма, в которой поручаются продвижение и реализация туристского продукта (въездной туризм, выездной туризм, внутренний туризм), даты заключения и срока действия такого договора, формируются турагентом в реестре турагентов самостоятельно не позднее чем через три рабочих дня со дня заключения такого договора.

Внесение сведений о субагенте в реестр турагентов осуществляется турагентом в электронной форме с использованием личного кабинета турагента на официальном сайте уполномоченного федерального органа исполнительной власти в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". При этом туроператор должен подтвердить в реестре турагентов право субагента на продвижение и реализацию туристского продукта, сформированного туроператором.

При изменении сведений, указанных в абзаце четвертом части четвертой настоящей статьи (в том числе в случае прекращения (расторжения) договора с турагентом, прекращения полномочий турагента по передаче исполнения поручения субагенту), туроператор не позднее трех рабочих дней со дня изменения сведений обязан внести соответствующую запись в реестр турагентов с использованием личного кабинета туроператора на официальном сайте уполномоченного федерального органа исполнительной власти в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

При изменении сведений, указанных в абзаце пятом части четвертой настоящей статьи (в том числе в случае прекращения (расторжения) договора с субагентом), турагент не позднее трех рабочих дней со дня изменения сведений обязан внести соответствующую запись в реестр турагентов с использованием личного кабинета турагента на официальном сайте уполномоченного федерального органа исполнительной власти в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Невнесение туроператором сведений о турагенте, осуществляющем продвижение и реализацию туристского продукта, сформированного туроператором, в реестр турагентов, внесение сведений о турагенте в реестр турагентов с нарушением порядка, предусмотренного законодательством Российской Федерации, либо внесение в реестр турагентов недостоверных сведений влечет за собой административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Невнесение турагентом сведений о субагенте, осуществляющем продвижение и реализацию туристского продукта, сформированного туроператором, в реестр турагентов, внесение сведений о субагенте в реестр турагентов с нарушением порядка, предусмотренного законодательством Российской Федерации, либо внесение в реестр турагентов недостоверных сведений влечет за собой административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Основанием для отказа во внесении в реестр турагентов сведений о турагенте является отсутствие таких сведений или несоответствие сведений в отношении турагента сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц или в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, либо наличие в указанных реестрах записи о прекращении деятельности турагентом.

Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти исключает сведения о турагенте из реестра турагентов в случае:

исключения сведений об осуществляющем турагентскую деятельность юридическом лице из единого государственного реестра юридических лиц или сведений об осуществляющем турагентскую деятельность индивидуальном предпринимателе из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

прекращения действия всех договоров на продвижение и реализацию туристского продукта, заключенных между туроператором и турагентом, в связи с расторжением или окончанием сроков действия таких договоров, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

Решение об исключении сведений о турагенте из реестра турагентов оформляется соответствующим актом уполномоченного федерального органа исполнительной власти. Уведомление о принятии уполномоченным федеральным органом исполнительной власти решения об исключении сведений о турагенте из реестра турагентов, содержащего основания для исключения сведений о турагенте из реестра турагентов, не позднее дня, следующего за днем принятия указанного решения, направляется турагенту почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в электронной форме с использованием личного кабинета.

Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти не позднее чем через один рабочий день со дня принятия решения об исключении сведений о турагенте из реестра турагентов размещает указанное решение на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Исключение сведений о турагенте, субагенте из реестра турагентов либо прекращение полномочий турагента, субагента по продвижению и реализации туристского продукта не прекращает действие ранее заключенных договоров о реализации туристского продукта, заключенных такими турагентом, субагентом с туристами и (или) заказчиками туристского продукта до дня исключения данных сведений, и не освобождает туроператора от обязанности обеспечить оказание туристам услуг, входящих в туристский продукт.

Решение об исключении сведений о турагенте, субагенте из реестра турагентов может быть обжаловано в судебном порядке.

Прекращение полномочий турагента влечет за собой прекращение полномочий субагентов, с которыми были заключены договоры на продвижение и реализацию туристского продукта между турагентом и субагентом в целях передачи исполнения поручения туроператора.";

7) абзац девятый статьи 6 дополнить словом "туроператоров";

8) в статье 9:

а) часть шестую изложить в следующей редакции:

"Продвижение и реализация туристского продукта турагентом, субагентом допускаются при условии наличия сведений о турагенте, субагенте в реестре турагентов. Турагент осуществляет продвижение и реализацию туристского продукта по поручению туроператора. Поручением туроператора в целях настоящего Федерального закона признается внесение туроператором сведений о наличии договора на продвижение и реализацию туристского продукта с турагентом в реестр турагентов или подтверждение туроператором в реестре турагентов права субагента на продвижение и реализацию туристского продукта, сформированного туроператором, в случае, если туроператор наделил турагента правом заключения с субагентами договоров на продвижение и реализацию туристского продукта, предусматривающих передачу исполнения поручения на продвижение и реализацию туристского продукта.";

б) часть восьмую изложить в следующей редакции:

"Туроператор размещает сведения о турагентах, осуществляющих продвижение и реализацию туристского продукта, сформированного туроператором, посредством размещения информации о реестре турагентов на своем официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".";

в) дополнить частями одиннадцатой - пятнадцатой следующего содержания:

"Осуществление турагентской деятельности лицом, сведения о котором отсутствуют в реестре турагентов, влечет за собой административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Осуществление турагентом деятельности по продвижению и реализации туристского продукта при отсутствии в реестре турагентов сведений о заключении между турагентом и туроператором, сформировавшим туристский продукт, договора на продвижение и реализацию туристского продукта, сформированного туроператором, влечет за собой административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Передача турагентом исполнения поручения туроператора на продвижение и реализацию туристского продукта при отсутствии у турагента права на такую передачу влечет за собой административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Осуществление субагентом деятельности по продвижению и реализации туристского продукта при отсутствии в реестре турагентов сведений о заключении между субагентом и турагентом договора, предусматривающего передачу исполнения поручения туроператора на продвижение и реализацию туристского продукта, сформированного туроператором, влечет за собой административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Правила настоящего Федерального закона о продвижении и реализации туристского продукта турагентом применяются к продвижению и реализации туристского продукта субагентом.";

9) в части второй статьи 101:

а) абзац второй изложить в следующей редакции:

"полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименования, фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) руководителя, адрес места нахождения, основной государственный регистрационный номер юридического лица - в отношении турагента - юридического лица;";

б) дополнить новыми абзацами третьим и четвертым следующего содержания:

"фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), адрес места жительства индивидуального предпринимателя, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя - в отношении турагента - индивидуального предпринимателя;

реестровый номер турагента в реестре турагентов;";

в) абзацы третий - восьмой считать соответственно абзацами пятым - десятым;

10) статью 11 после слова "реестр" дополнить словом "туроператоров";

11) в статье 112:

а) в части первой:

абзац третий после слова "реестре" дополнить словом "туроператоров";

абзац четвертый после слова "реестре" дополнить словом "туроператоров";

б) части вторую и третью признать утратившими силу;

12) часть вторую статьи 172 после слова "реестра" дополнить словом "туроператоров";

13) часть третью статьи 174 после слова "реестра" дополнить словом "туроператоров".

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие турагентскую деятельность, предусмотренную Федеральным законом от 24 ноября 1996 года N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего Федерального закона), на основании заключенных с туроператорами договоров на продвижение и реализацию туристского продукта вправе продолжать осуществление указанной деятельности в течение ста восьмидесяти дней со дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

3. В течение ста восьмидесяти дней со дня вступления в силу настоящего Федерального закона туроператоры обязаны внести сведения о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях, указанных в части 2 настоящей статьи, в единый федеральный реестр турагентов, субагентов (далее - реестр турагентов) в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 24 ноября 1996 года N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона).

4. В течение ста восьмидесяти дней со дня вступления в силу настоящего Федерального закона юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые указаны в части 2 настоящей статьи и сведения о которых внесены в реестр турагентов в соответствии с частью 3 настоящей статьи, обязаны внести сведения о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях, с которыми заключены договоры, предусматривающие передачу исполнения поручения туроператора на продвижение и реализацию туристского продукта, в реестр турагентов в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 24 ноября 1996 года N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона).

Президент Российской Федерации В. Путин