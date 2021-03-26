Участников движения "Украинский выбор" обвинили в государственной измене

Трех участников общественного движения "Украинский выбор", которое ранее возглавлял глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) и депутат Верховной рады Виктор Медведчук, обвиняют в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Об этом сообщили в офисе генерального прокурора страны.

Уточняется, что им вменяют участие в организации референдума 2014 года в Крыму.

Ранее о начале досудебного расследования в отношении действий представителей "Украинского выбора" заявили в СБУ. В офисе организации прошли обыски. Как заявил депутат партии ОПЗЖ Ренат Кузьмин, подобные действия являются репрессиями со стороны власти, направленными на изгнание Медведчука.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны страны о санкциях против Медведчука и его жены Оксаны Марченко.