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26.03.2021 16:08
Рубрика: Экономика

В Минфине сравнили повышение ключевой ставки ЦБ с холодным душем

Текст: Ольга Игнатова

В Минфине в целом позитивно оценивают повышение ключевой ставки ЦБ с исторического минимума в 4,25% годовых до 4,5%. Хотя и сравнивают это с холодным душем.

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В частности, об этом заявил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев на всероссийской банковской конференции. "Я, честно говоря, признателен Центральному банку, что ставка немного подросла, чтобы люди немного встряхнулись и подумали, что вообще-то никто не шутит", - отметил он (цитата по ТАСС).

По словам Моисеева, ключевая ставка будет расти. По его прогнозу, в ближайшие три года ЦБ может поднять ее до 5-6% годовых. И это нейтральный уровень ключевой ставки. До этого, в апреле 2020 года, в самый разгар коронавирусных ограничений регулятор перешел к мягкой денежно-кредитной политике, чтобы поддержать экономику и население. Минимума ключевая ставка достигла 24 июля. Она не менялась на протяжении четырех заседаний совета директоров ЦБ. 19 марта регулятор повысил ставку ссылаясь на более быстрые, чем ожидалось, темпы восстановления внутреннего спроса и инфляцию. По данным Банка России, на 15 марта годовая инфляция достигла 5,8%.

Экономика Финансы Госфонды и контрольные органы Центральный банк Правительство Минфин

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