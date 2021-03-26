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26.03.2021 15:00
Рубрика: Digital

В России создали устройство передачи данных с защитой от киберугроз

Текст: Иван Черноусов
В России создали устройство передачи данных с защитой от киберугроз, сообщает компания BI.ZONE. Технология позволит государственным учреждениям из любых отраслей построить корпоративную сеть за считанные минуты, обеспечить стабильное соединение с региональными филиалами и домашними офисами и защитить передаваемые между ними данные.

Разработка состоит из двух частей: аппаратной, которая устанавливается в офисах предприятия, и облачной, где происходит управление "железом". Она позволяет снизить расходы на развертывание и поддержку сети, а также сократить затраты на персонал, локальную установку и ручную настройку каждого устройства в отдельности.

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Всего в стране зарегистрировано почти тридцать тысяч филиалов кредитных организаций, свыше пяти тысяч поликлиник, больниц и лабораторий. Все они обрабатывают персональные данные, которые могут попасть в руки к злоумышленникам. При этом у некоторых компаний могут быть тысячи филиалов, разбросанных по регионам. В результате площадки оказываются в разных условиях: не в каждом регионе есть достаточно специалистов, которые смогут установить и настроить несколько типов сетевого оборудования, обслуживать его и при этом обеспечивать безопасность.

Кибератаки чреваты не только финансовыми, но и репутационными потерями. После утечки клиентских данных можно потратить годы на восстановление доверия, отмечают авторы решения. Компания уточняет, что разработка включена в реестр российского ПО, поэтому подходит организациям, которые держатся курса на импортозамещение. Также для некоторых организаций преимуществом будет возможность работать по сервисной модели с аутсорсингом задач по управлению сетевой безопасностью.

Digital Технологии

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