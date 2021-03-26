Видео: мойщик разбил спорткар ценой в четверть миллиона долларов

Это снятый в Турции ролик за несколько дней набрал десятки тысяч просмотров и сотни ироничных комментариев. Сетевые острословы всласть потешились над героем видео, работником автомойки, решившим вывезти свежевымытый Ferrari 458 Spider на улицу его хозяину.

"Полминуты славы", "разгон от 0 до 250 000 долларов за 3,2 секунды" - это было самое безобидное. Мойщику и впрямь стоило бы помнить про 570 лошадиных сил под капотом спорткара и давить на педаль акселератора чуть осторожнее. Но как удержаться и не пофорсить, когда сидишь за рулем роскошной машины, а тебя все вокруг смотрят с завистью и восторгом и фотографируют, фотографируют, фотографируют?

Самые прагматичные пользователи Сети принялись высчитывать, сколько лет придется работать нашему герою, чтобы компенсировать нанесенный машине ущерб. Выяснилось, что при средней зарплате в Турции в 2900 лир (380 долларов) вакансии для автомойщиков подразумевают не более 2000 лир (250 долларов). Всего за 5-7 лет работы, а то и раньше, можно будет починить бампер, радиатор, фары и глушитель разбитого спорткара, а после 80-85 лет непрерывного труда на мойке - спокойно купить новый Spider.