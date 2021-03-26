Видео: потерявший управление пикап разнес ресторан с посетителями

Приз главного злодея этого года в турецком городке Акьязы (180 км восточнее Стамбула) досрочно получает владелец пикапа, который на полной скорости влетел в ресторанчик и в пух и прах разнес целый зал с посетителями. Восемь человек в итоге получили серьезные травмы, включая двух маленьких детей.

По словам очевидцев, потерял управление пикап неспроста: за несколько секунд до этого его водитель затеял разборки с другим автомобилистом и, пытаясь таранить машину своего оппонента, нечаянно съехал с дороги и врезался в здание ресторана. Тяжелый автомобиль проехал тесный зал, снося мебель и посетителей, и остановился лишь, когда врезался в несущую стену.

Взбешенные посетители (карантин в Турции ослабляют постепенно и для многих это был первый выход в ресторан за полгода), а также продавцы с ближайшего мини-рынка, ставшие свидетелями ДТП, кинулись на виновника аварии. Они выволокли его из машины, поколотили и, несомненно, готовы были линчевать на месте, но того спасло прибытие жандармерии.

Правоохранители не без труда вызволили автомобилиста из рук толпы, и до окончания следствия он - для его же безопасности - побудет в стенах изолятора.