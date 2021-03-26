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26.03.2021 16:06
Рубрика: Легковые авто

Volkswagen показал изображения будущих моделей

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба Volkswagen. Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Volkswagen решил продемонстрировать недалекое будущее транспортных средств. Глава концерна Герберт Диесс опубликовал на своей странице в LinkedIn дизайнерские скетчи электрического кросс-купе и беспилотного тягача.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
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Отмечается, что будущее будет электрическим, цифровым и автономным - это открывает иные возможности для дизайна.

Электрокар под названием Project Trinity отличает аэродинамичный кузов с заострённой кормой. Именно на этой модели немецкая марка покажет принципиально новый дизайн.

Судя по изображению салона, Volkswagen ещё больше сосредоточится на интерьерах, где люди работают, играют, едят и живут семьей во время поездок. Ожидается, что Project Trinity оснастят системой автономного управления четвёртого уровня.

Флагманский Project Trinity, дебют которого запланирован на 2026 год, построят на перспективной платформе. Она не имеет ничего общего с архитектурой MEB семейства Volkswagen ID. Также кросс-купе оборудуют аккумуляторными батареями нового типа с возможностью сверхбыстрой зарядки.

Что касается автономного электрогрузовика, то у него отсутствует привычная кабина. Беспилотный магистральный тягач может похвастать характерной передней частью с эмблемой MAN и огромным обтекателем.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.
#Volkswagen