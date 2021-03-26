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26.03.2021 14:10
Рубрика: Легковые авто

Xiaomi через два года выпустит народный электромобиль

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Один из крупнейших в мире производителей потребительской электроники китайская компания Xiaomi в 2023 году выпустит на рынок собственный электромобиль, сообщает Reuters со ссылкой на источник в компании.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
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По информации издания, производственным партнером и консультантом при разработке электромобиля выступит компания Great Wall, крупный китайский автопроизводитель, владелец торговой марки Haval.

Reuters отмечает, что электромобиль Xiaomi будет принадлежать к массовому сегменту, примерно соответствовать позиционированию марки на рынке смартфонов.

Компания Xiaomi имеет собственную экосистему с колоссальной армией пользователей и обширным перечнем включенных в нее продуктов от смартфонов и ноутбуков до предметов быта, и некоторые эксперты нашли обращение компании к сфере персонального транспорта закономерным этапом.

Революционные перемены происходящие в автоиндустрии, ее схождение и сложное переплетение со сферами IT и телекоммуникаций, привели в нее уже немало технологических гигантов. Гегемон китайского рынка поисковых систем Baidu ранее объявил о планах выпуска электромобиля в партнерстве с Geely, регулярно в СМИ публикуются свидетельства, что собственный электромобиль готовит Apple, вынашивает планы и Huawei.

#Haval #Great Wall