Захарова назвала срежиссированной первую пресс-конференцию Байдена

Первая пресс-конференция президента США Джо Байдена была явно срежиссирована, и то, как нынешние представители американских властей общаются с прессой, вызывает опасения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мне кажется, очевидно, что пресс-конференция была срежиссирована​​​. Лично меня это шокировало, я не скрою. Я не ожидала, что в Соединенных Штатах Америки на таком уровне могут быть проведены просто по-настоящему смонтированные информационные акции... Нас столько учили тому, как нужно уважать свободу слова, как нужно избегать любых проявлений нечистоплотности в работе со средствами массовой информации, что странно видеть все вышеперечисленное со стороны Вашингтона", - сказала Захарова во время брифинга.

Она также отметила, что раньше традиции прямого общения властей страны с прессой считались именно американскими, но пресс-конференция Байдена развеяла эти иллюзии. Захарова напомнила, что до этого нередко дискриминации подвергались российские СМИ, но теперь к ним присоединились не только зарубежные, но и сами американские журналисты.

"Какая-то селекция вопросов, селекция журналистов… Понятно было, что слово дали только одной группе журналистов", - сказала официальный представитель МИД РФ, добавив, что если такое отношение к журналистам и свободе слова проявляется на открытом мероприятии, то встает вопрос, "как же строится работа там за кулисами".

"Честно говоря, страшновато - к каким методам прибегают нынешние представители власти Вашингтона", - сказала Захарова.

Напомним, что после недавней пресс-конференции Байдена журналисты уличили его в использовании "шпаргалок" с ключевыми тезисами, а по мнению телеканала FOX News, он отвечал на ограниченное количество вопросов от заранее отобранных журналистов.