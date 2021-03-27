Дзюба оформил дубль в первом тайме матча со Словенией

Капитан сборной России Артем Дзюба забил два мяча в ворота Словении в первом тайме матча отборочного цикла чемпионата мира-2022.

Дзюба отличился на 26-й и 35-й минутах. Таким образом, Артем с 29-ю голами еще больше приблизился к Александру Кержакову в списке лучших бомбардиров в истории нашей национальной команды. В активе бывшего форварда "Зенита" 30 забитых мячей, что до сих пор остается рекордом.

Добавим, что почти сразу после второго гола Дзюбы словенцы усилиями Йосипа Иличича отквитали один мяч. На данный момент счет в матче 2:1 в пользу России.