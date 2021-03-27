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27.03.2021 17:45
Рубрика: Спорт

Дзюба оформил дубль в первом тайме матча со Словенией

Текст: Артур Нанян

Капитан сборной России Артем Дзюба забил два мяча в ворота Словении в первом тайме матча отборочного цикла чемпионата мира-2022.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Россия - Словения - онлайн-трансляция отборочного матча ЧМ-2022

Дзюба отличился на 26-й и 35-й минутах. Таким образом, Артем с 29-ю голами еще больше приблизился к Александру Кержакову в списке лучших бомбардиров в истории нашей национальной команды. В активе бывшего форварда "Зенита" 30 забитых мячей, что до сих пор остается рекордом.

Добавим, что почти сразу после второго гола Дзюбы словенцы усилиями Йосипа Иличича отквитали один мяч. На данный момент счет в матче 2:1 в пользу России.

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