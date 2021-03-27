Эксперты оценили последствия пошлины на подсолнечное масло

Подсолнечное масло останется доступным для населения и после окончания соглашений о сдерживании цен, считает исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев.

С 1 апреля соглашения об установлении предельных цен на подсолнечное масло и сахар должны были закончить действие. Но кабмин предложил продлить их действие: по сахару - до 1 июня, по маслу - до 1 октября 2021 года.

При этом, несмотря на введение ограничений на экспорт подсолнечника и масла, бизнес тоже не останется в накладе и сохранит приемлемую рентабельность, считает Мальцев. Несмотря на введение пошлины в размере 50%, подсолнечник останется одной из самых прибыльных культур, обеспечивая доходность аграриям в размере не менее 150%, говорит он.

"При этом введение запретительной пошлины на экспорт масличных и плавающей пошлины на экспорт масла обеспечит предсказуемое ценообразование на внутреннем рынке, что создаст понятные правила игры как для растениеводов, так и для переработчиков", - отмечает эксперт.

Он напоминает, что плавающая пошлина на масло вводится с сентября. То есть у переработчиков будет возможность подготовиться к новому сезону и войти в него с новым ценообразованием. По оценке Михаила Мальцева, применение новых мер обеспечит стабильную маржу для производителей масла в размере 5-10%.