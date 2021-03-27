МЭР: Экспорт подсолнечного масла обложат пошлиной

Такое решение было принято на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

"Поддержано установление демпферного механизма в отношении экспорта подсолнечного масла, - указано в сообщении. - Размер экспортной пошлины составит 70%, она будет взиматься с разницы между базовой ценой и индикативной. При этом базовая цена устанавливается в размере 1 тыс. долларов, индикативная будет определяться на основе данных информационного агентства "Рейтер".

Демпферный механизм предложено применять в течение 12 месяцев - с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022 года. В Минсельхозе считают, что плавающая повышенная пошлина поможет стабилизировать розничные цены на подсолнечное масло и сделает ситуацию на внутреннем рынке более предсказуемой.