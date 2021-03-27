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27.03.2021 22:27
Рубрика: Спорт

Хорваты обыграла Кипр благодаря голу Пашалича

Текст: Максим Домчев

Соперник сборной России по отборочной группе чемпионата мира 2022 года сборная Хорватии во втором матче с трудом переиграла Кипр - 1:0.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Неудача в матче против Словении была болезненно воспринята в Хорватии. Эта команда считалась фаворитом и главным претендентом на первое место. Но осечка со словенцами заметно осложнила задачу. Поэтому в матче против Кипра оступиться было нельзя.

Хорваты доминировали на протяжении всего матча. Но долгое время никак не удавалось забить. И лишь за 5 минут до перерыва хорваты вышли вперед после точного удара Марио Пашалича.

После двух матчей на счету Хорватии 3 очка, столько же у Словении. Лидирует же в группе сборная России, одержавшая две победы. 30 марта сыграют: Словакия - Россия, Хорватия - Мальта, Кипр - Словения.

В группе G вторую победу одержала сборная Турции, на выезде разгромившая Норвегию - 3:0. Дубль на счету Озана Туфана. Нидерланды переиграли Латвию - 2:0.

В группе Е команда Беларуси в Минске переиграла Эстонию- 4:2. В составе победителей дублем отметился нападающий московского "Локомотива" Виталий Лисакович, еще по разу отличились Юрий Кендыш и Павел Савицкий.

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