Ирина Роднина: Наши фигуристки восхищают смелостью и мастерством

"Золото" завоевала Анна Щербакова, "серебро" Елизавета Туктамышева, "бронзу" - Александра Трусова. Причем для Щербаковой и Трусовой это был дебютный взрослый чемпионат мира. А Туктамышева взяла медаль спустя шесть лет после своей победы в 2015 году.

- Впервые в истории весь пьедестал заняла Россия! Наши хрупкие красавицы восхищают смелостью, мастерством, мужеством и целеустремленностью! Спасибо Ане, Лизе и Саше, - написала Роднина в "Инстаграме".