Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате мира

Российская фигуристка Анна Щербакова стала чемпионкой мира в Стокгольме. Второй и третьей стали соответственно Елизавета Туктамышева и Александра Трусова. Три россиянки поднялись на пьедестал ЧМ впервые в истории.

Никто из медалисток не смог избежать ошибок, но все равно соперничать с нашими спортсменками никто не смог. Главная конкурентка россиянок, японка Рика Кихира, которая шла после короткой программы второй, в итоге оказалась на седьмом месте.

Анна Щербакова победила с результатом 233,17 балла. Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева спустя шесть лет снова выиграла медаль главного старта сезона, набрав 220,46 балл. Александра Трусова, которая пошла в произвольной программе на пять четверных прыжков и дважды упала, все равно попала в призеры (217,20 балла).

Отметим, что для 16-летних Щербаковой и Трусовой этот чемпионат мира был дебютным в карьере.