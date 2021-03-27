Как опознать убитый или отремонтированной мотор перед покупкой машины

При покупке подержанного автомобиля есть шанс нарваться на экземпляры с двигателем, подлежащим ремонту или прошедшим некачественный капитальный ремонт. Так как же выяснить, что с мотором в прошлом были серьезные проблемы?

Что такое капремонт

Ремонт силового агрегата бывает частичным и полным. В первом случае сервисмены ограничиваются заменой поршневых колец, вкладышей, сальников и прокладок. При полной же переборке объем работ существенно больше, стоимость ремонта выше, а шансы сделать что-то не так увеличиваются.

Так, при полной капиталке не обойтись без демонтажа мотора и механической обработки - например, расточки блоков и шлифовки коленвалов. При этом успех во многом зависит от качества запчастей. Нередко вместо новых деталей ставят подержанные, чтобы снизить свои затраты в расчете на выгоду.

Меняются прокладки, резинометаллические уплотнения, элементы привода ГРМ, устанавливаются новые поршневые кольца и вкладыши коленчатого вала. Возможна замена также клапанов, масляных насосов и коленчатых валов. Блок цилиндров и головки, как правило, не меняют, а стараются отремонтировать расточкой или перегильзовкой. Все зависит от масштаба бедствий проблемного мотора.

Косвенные признаки капремонта

При визуальном осмотре автомобиля, который вы наметили к покупке, следует обратить особое внимание на состояние моторного отсека. Уже сам по себе идеально чистый двигатель не нового автомобиля должен насторожить. Еще больше информации дадут идеально чистые опоры силового агрегата. Если ситуация такова, вероятность, что двигатель демонтировали, серьезно повышается.

Стоит обратить внимание также на то, как проложен герметик головки блока цилиндров. На двигателях, сохранивших заводское исполнение, уплотняющая полоса выглядит идеально ровно, поскольку наносится в заводских условиях автоматически. Наконец, осмотрите через лупу болты крепления головки блока. Если они совершенно новые, а рядом видны характерные царапины от инструмента, есть вероятность, что двигатель вскрывался.

Другие признаки проблемного мотора

Открутите масляную пробку и посмотрите на ее тыльную сторону. Здесь не должно быть никаких белых следов и эмульсии. В противном случае двигатель перегревали и очень вероятно, что неоднократно. Как вариант, блок цилиндров покоробило, прокладку пробило, и антифриз попал в масло. Кстати, прорыв масла в антифриз легко обнаружить также по эмульсии на масляном щупе двигателя.

Не поленитесь залезть под автомобиль или поднять его на эстакаду и осмотрите также поддон картера. Это самая близкая к земле деталь нередко страдает от небрежности водителя. Заваренные трещины на поддоне скажут вам многое о прошлой жизни машины. Если картер пробивался, значит скорее всего мотор успел поработать на сухую со всеми вытекающими последствиями.

Многое о здоровье мотора может сообщить и выхлоп. Если двигатель проблемный или капремонт проводился некачественно, проблему можно выявить по сизому или голубоватому дыму из выхлопной трубы. Белый же дым на хорошо прогретом двигателе - чаще всего следствие попадания в цилиндры охлаждающей жидкости, например, через негерметичную прокладку головки блока.

Вооружаемся видеокамерой

Хотите буквально докопаться до правды? Тогда выкручивайте свечи и с помощью эндоскопа (специальной камеры со светодиодной подсветкой) осматривайте состояние стенок цилиндров. Посредством такого оборудования можно подробно рассмотреть камеру сгорания, стенки цилиндров, поршень и клапаны.

Причем такие приборы делают четкие снимки и даже качественную видеозапись, которую можно представить как аргумент для торга с продавцом. Советуем не полагаться в таком вопросе лишь на свои силы. Специалист точнее определит с помощью эндоскопа степень износа стенок цилиндра по характерным задирам и трещинам.

Кроме того, вооружившись эндоскопом, можно определить наличие так называемой хонинговочной сетки (финишная чистка поверхностей при помощи специальной абразивной пасты), которая способствует удержанию моторного масла. Если она присутствует и нанесена профессионально, то цилиндропоршневая группа работает без проблем.