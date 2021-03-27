Кардиолог объяснила, какой показатель предупреждает о скором инфаркте

Следить за уровнем холестерина и снижать его при необходимоcти рекомендуется с молодого возраста. Так, если ЛПНП холестерин более 4.9 ммоль/л, его обязательно следует снизить.

"У вас могут быть генетические проблемы, которые приведут к инфаркту в молодом возрасте", - предупредила врач-терапевт, кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева.

Кроме того, снижать холестерин необходимо при сахарном диабете. Заболевание связано с высоким риском инсульта и инфаркта. Предотвратит повторный инфаркт или инсульт снижение холестерина (без препаратов тут не обойтись), если уже есть заболевания сердца, атеросклероз. Перед приемом лекарств нужно проконсультироваться со своим лечащим врачом.

Ранее ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины, кардиолог Ольга Молчанова отметила, что при высоком холестерине не стоит заменять жирное мясо субпродуктами. Сердце, мозги, почки - источники холестерина. Снижению уровня жира в крови способствуют отруби, овсянка, яблоки, цитрусовые, чеснок.